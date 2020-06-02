02 Haziran 2020, Salı

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Yunus Emre Sel: Sörloth için yoğun bir çaba sarf ediliyor

Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth takımla çalışmalara başladı. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel Sörloth'un son durumu hakkında, "12 Haziran'da oynanacak Göztepe maçında forma giymesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor" ifadelerini kullandı.
02.06.2020
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