Cenk Özkaçar transferinde sona doğru

Trabzonspor, genç stoper Cenk Özkaçar'ın transferi için kulübü altay ile anlaştı... Geleceğe dönük kadro planlamasına devam eden bordo mavililer, Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor...

ABONE OL