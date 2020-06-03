Hüseyin Çimşir: Hak ettiğimiz kupaları alacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yaklaşan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesi, takımının motivasyonunu yükseltmek için, sık sık oyuncularla konuşma yapıyor.

ABONE OL