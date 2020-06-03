03 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hüseyin Çimşir: Hak ettiğimiz kupaları alacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yaklaşan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesi, takımının motivasyonunu yükseltmek için, sık sık oyuncularla konuşma yapıyor.
03.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Dört Büyükler en çok bekte zorlanacak Dört Büyükler en çok "bek"te zorlanacak 03.06.2020
Hüseyin Çimşir: Hak ettiğimiz kupaları alacağız Hüseyin Çimşir: Hak ettiğimiz kupaları alacağız 03.06.2020
Sörloth için yoğun bir çaba sarf ediliyor "Sörloth için yoğun bir çaba sarf ediliyor" 02.06.2020
Cenk Özkaçar transferinde sona doğru Cenk Özkaçar transferinde sona doğru 02.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Pereira ikinci baharını yaşıyor Pereira ikinci baharını yaşıyor 02.06.2020
Trabzonspor'da hedef çifte kupa Trabzonspor'da hedef çifte kupa 01.06.2020
Cenk Özkaçar transferinde sona doğru Cenk Özkaçar transferinde sona doğru 01.06.2020
Sosa konusunda rakamsal bir sorun yok "Sosa konusunda rakamsal bir sorun yok" 31.05.2020
Trabzonspor hedefe kilitlendi Trabzonspor hedefe kilitlendi 31.05.2020
Pereira bir yıl daha Trabzonspor'da Pereira bir yıl daha Trabzonspor'da 31.05.2020
Trabzonspor ücretleri açıkladı Trabzonspor ücretleri açıkladı 31.05.2020
Başkan canlı yayında duyurdu! Trabzonspor'la 2 pazarlık daha Başkan canlı yayında duyurdu! Trabzonspor'la 2 pazarlık daha 30.05.2020
Ahmet Ağaoğlu'dan Jose Sosa açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan Jose Sosa açıklaması 30.05.2020
Trabzonspor Pereira ile nikah tazeledi Trabzonspor Pereira ile nikah tazeledi 30.05.2020
Trabzonspor Pereira ile devam ediyor Trabzonspor Pereira ile devam ediyor 30.05.2020
Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları 30.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Devlerin Merih Demiral savaşı sürüyor! 40 milyon Euro...
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kavuşuyor! İmza tarihi duyuruldu
Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tehlikesi sürüyor! Ara sokaklarda...
Fatih Terim istedi Fenerbahçe kapıyor! Yıldız isim...
Loris Karius Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o takım
Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezonun kaynağı o isimden
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör