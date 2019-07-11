11 Temmuz 2019, Perşembe

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Ünal Karaman ve futbolculardan kulübe destek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcular, Akyazı'nda stadyum mağazasında bordo mavili taraftarlarla buluştu. Bordo mavili takım 2661 adet forma satın alarak kulübe destek oldu.
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