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Ahmet Ağaoğlu: Ben taraftarın temsilcisiyim

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu TS Club Mağazasında forma satışı yaptı. Burada taraftarların formasını imzalayan Başkan Ağaoğlu taraftarlara imza dağıttı.
10.07.2019

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'e açıklamalarda bulunan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı;

Şu an itibariyle memnunun, satışlar fena gitmiyor bundan sonra kombine satmaya gidiyoruz. Gece 9'dan sonra taksiye çıkacağız. Siz de biliyorsunuz özellikle yeniden yapılandırma ile yürürlüğe giren yönetmeliklerin içerisinde kalmamız gerekmektedir. Başkan gerekiyorsa forma kombine satacaktır, bu dar boğazdan çıkması gerekiyor. Bizim ödediğimiz para ortada daha 2 dönemde 10 milyon Euro'yu bulmadı, önemli bölümü genç oyunculara ayırdık.

Avdijaj'ın sözleşmesindeki detayları yorumlayan Ağaoğlu 1000 Euro ile 3 gün yemek çıkartırız. Kulüp adına her kuruşun önemi var. Bize camianın yüklemiş olduğu sorumluluk, buradaki insanlar aile bütçelerinden para arttırarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorlar. İnsan olarak bu paraları savurma gibi bir lüksümüz yok. Hep beraber birlikteyiz, 2 sene önce ben de oradaydım. Bu kulübü yönetecek arkadaşların bu disipline alışması ve bütünleşmesi lazım.

Yüzde yüz istediğimiz elde edemedik, bu sene için iyi bir başlangıç yaptık diyebilirz. U19 içerisinde devam edecek çalışmaları belirli sayıda kontenjan alınıyor. 2002 doğumlar alt sınır oluyor üst taraftan 22 yaş sınır var. Orada 8 oyunculuk bir kontenjan sağlanacak. O paralel de bir karar alınacak. Elimizde o yaş grubunda üst düzey oyuncularıma var maç oynatmamız lazım. Oradan da a takıma değiştirme gönderme imkanı tanınınacak. 1 hafta içinde TFF uygulamaya koyacak.

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