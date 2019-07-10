10 Temmuz 2019, Çarşamba

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Trabzonspor Campi'yi bekliyor

Trabzonspor'un, Estudiantes'ten kiraladığı Arjantinli stoper Gaston Campi, yarın Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
10.07.2019

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