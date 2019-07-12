12 Temmuz 2019, Cuma

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Trabzonspor formül arıyor

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro planlaması konusunda çalışmalar sürüyor. Hazırlıklarına 40'ın üzerinde oyuncuyla devam eden bordo mavililer, kadroya dahil edemeyeceği oyuncular için formül arıyor.
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