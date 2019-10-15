Ünal Karaman: Birlikte çok şey başaracağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zirve yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşadıkları birçok sakatlığa rağmen oyuncularının özveriyle oynadıklarını belirten Karaman, "Bugüne kadar hiçbir futbolcum mücadele etmekten vazgeçmedi. onların bu tavrından her zaman gurur duydum. ve şunu söylemem gerekiyor ki birlikte çok şey başaracağız. onlar her türlü zorluğa göğüs veriyorlar. bu da camianın bize olan inancını artırıyor" şeklinde konuştu.

Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Ünal Karaman "Sakat oyuncularımızın dönüşü ve bize yeniden adapte olmaları için önemli bir süreç geçiriyoruz. Ligde uzun vadeli planlar yapmıyoruz. Maç maç ilerlemek bizim için çok daha doğru bir tercih. Sezon sonuna kadar da bu şekilde önümüze bakacağız. Tabii ki varmak istediğimiz yer şampiyonluk. Bunun için gece gündüz demeden çok çalışacağız biz her maça çıkarken tek bir şeyi düşünüyoruz. O da kazanmak. her maça tek ihtimalle çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Obi Mikel hakkında da övgü dolu sözler söyleyen başarılı teknik adam, "Obi Mikel geldiği günden beri antrenmanlarda çok büyük bir istekle çalışıyor. Oyunun kurulumunda ve takımın sahaya yerleşmesinde rolü büyük. Onun bu azmi genç oyunculara da örnek oluyor. Mükemmel bir profesyonel" diye konuştu.