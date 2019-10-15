15 Ekim 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Abdülkadir Parmak'ın tedavisine başlandı

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi. Bordo-mavililer, kasığındaki sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkartılan Abdulkadir'in Gaziantep maçında oynayabileceğini açıkladı.
15.10.2019

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın, bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı maçta oynayabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, şunlar kaydetti:

"Abdulkadir Parmak'ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir."

Trabzonspor'dan Nwakaeme çıkışta Trabzonspor'dan Nwakaeme çıkışta 13.10.2019
Trabzonspor'da zirve hesapları Trabzonspor'da zirve hesapları 12.10.2019
Trabzonspor altın çağını yaşıyor Trabzonspor altın çağını yaşıyor 12.10.2019
Hosseini ile 3 yıl daha Hosseini ile 3 yıl daha 11.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'dan Brezilya çıkarması Trabzonspor'dan Brezilya çıkarması 11.10.2019
Trabzonspor'da goller yabancılardan Trabzonspor'da goller yabancılardan 11.10.2019
Sörloth'un gözü rekorda Sörloth'un gözü rekorda 10.10.2019
Nwakaeme uçuşa geçti Nwakaeme uçuşa geçti 10.10.2019
Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e övgü Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e övgü 10.10.2019
Sörloth'un gözü kariyer rekorunda Sörloth'un gözü kariyer rekorunda 09.10.2019
Nwakaeme uçuşa geçti Nwakaeme uçuşa geçti 09.10.2019
Uğurcan Çakır parlıyor Uğurcan Çakır parlıyor 08.10.2019
Son 6 sezonun en iyi Trabzonspor'u Son 6 sezonun en iyi Trabzonspor'u 08.10.2019
Trabzonspor'dan tüyleri diken diken eden paylaşım! Trabzonspor'dan tüyleri diken diken eden paylaşım! 08.10.2019
Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı 07.10.2019
Trabzonspor'a bazı konularda haksızlık ediliyor "Trabzonspor'a bazı konularda haksızlık ediliyor" 06.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sosyal medyada Merih Demiral çılgınlığı! "Ramos ve Pique'den daha iyi"
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı
Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!
Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!
A Milli Takım Fransa'dan istediğini aldı! İşte güncel puan durumu...
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör