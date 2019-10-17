17 Ekim 2019, Perşembe
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Trabzonspor'da hedef Gaziantep maçı
Trabzonspor'da Sturridge, Mikel ve Novak belirsizliği devam ediyor... Bordo-mavililer, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Milli takımın oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında forma giyemeyen Abdulkadir Parmak sakatlığını atlattı.. 24 yaşındaki oyuncu, Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde Gaziantep'e karşı oynayabilecek.
17.10.2019
Karadeniz ekibine Yusuf Sarı ve Ivanıldo Fernandes'ten de güzel haber geldi... Uzun süredir görev yapamayan iki oyuncu tamamen hazır duruma geldi.
Trabzonspor'da Obi Mikel, Filip Novak ve Daniel Sturridge'nin Gaziantep maçında forma giyip giyemeyeceği ise maç gününde belli olacak.
Teknik ekip ve sağlık ekibi oyuncuların maça yetişmesi için yoğun çaba harcadığı öğrenildi... Futbolcuların da karşılaşmada oynabilmek için ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.
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