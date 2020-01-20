20 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, galip geldikleri Kasımpaşa maçı sonrası hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Takım kaptanı Sosa ise rahat bir galibiyet aldıklarını belirtti.
20.01.2020

Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz 20.01.2020
Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum 20.01.2020
Karadeniz'de gol 'Fırtına'sı Karadeniz'de gol 'Fırtına'sı 20.01.2020
Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor "Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor" 19.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fırtına gözünü 3 puana dikti Fırtına gözünü 3 puana dikti 19.01.2020
Trabzonspor'da stoper harekatı Trabzonspor'da stoper harekatı 18.01.2020
Levent Tüzemen: Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey Levent Tüzemen: Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey 16.01.2020
Hüseyim Çimşir'den taraftara çağrı! Hüseyim Çimşir'den taraftara çağrı! 15.01.2020
Trabzonspor'da çok mutluyum "Trabzonspor'da çok mutluyum" 15.01.2020
Trabzonspor'da kampın 3 yıldızı Trabzonspor'da kampın 3 yıldızı 14.01.2020
Trabzonspor'dan sert açıklama Trabzonspor'dan sert açıklama 14.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Tüm verileri KAP'a bildiriyoruz Ahmet Ağaoğlu: Tüm verileri KAP'a bildiriyoruz 14.01.2020
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları 13.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a sosyal medyadan cevap vereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a sosyal medyadan cevap vereceğiz 13.01.2020
'Fırtına' hücumu daha çok düşünecek 'Fırtına' hücumu daha çok düşünecek 13.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerin isteğiyle talimatlar değişmez Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerin isteğiyle talimatlar değişmez 12.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...
Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Herkes Rodriguez'i beklerken...
İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya
Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dev fiyaskoları!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör