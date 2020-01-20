20 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Kasımpaşa karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, kazandıkları için bütün oyuncuları tebrik ettiğini söyledi.
20.01.2020

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek ikinci devreye moralli başlayan Trabzonspor'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Özellikle maçın başında gole kadar olan bölüm ortadaydı. Zaman zaman üstünlüğümüz vardı. Topa sahip olmaya çalıştık. Attığımız ilk golden sonraki dönem ve üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı. İkinci yarının başında da rakibin 10 kişi kalması bizim için maçın bittiği yer oldu. Bütün arkadaşları kutluyorum. Taraftara da desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Takımın oyun olarak değişimine ilişkin bir soru üzerine de Çimşir şunları söyledi:

"Ben geldiğim dönemde takıma çok fazla bir şeyler değiştireceğimi söylemedim. Küçük detaylar olacaktı. Çünkü ben bu kulübün yapısının içindeydim. Küçük birkaç dokunuş yapmamız gerekiyordu. Biz ilk yarıda da çok fazla gol atan takımlardandık, ikinci yarıda öyle. Sıkıntımız defansla alakalıydı. Çok gol yiyorduk, arkadaşlarla bunu çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Son 2 maçta gol yemedik. 8 gol attık, yemeden devam ediyoruz. Bu takım zaten potansiyeli olan, problem çözebilen oyunculardan kurulu takım. Her maç neredeyse gol atıyoruz. Sıkıntımız gol yemek. O tarafı biraz daha toparlayabilirsek önümüz açık diye düşünüyorum."

Çimşir, karşılamada 3 gol kaydeden forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile ilgili olarak ise, "Sörloth'un üç gol atması, özellikle gol krallığı yarışında moral bulması, hem de kendine ait özgüveni açısından önemli. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum 20.01.2020
Karadeniz'de gol 'Fırtına'sı Karadeniz'de gol 'Fırtına'sı 20.01.2020
Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor "Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor" 19.01.2020
Fırtına gözünü 3 puana dikti Fırtına gözünü 3 puana dikti 19.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'da stoper harekatı Trabzonspor'da stoper harekatı 18.01.2020
Levent Tüzemen: Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey Levent Tüzemen: Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey 16.01.2020
Hüseyim Çimşir'den taraftara çağrı! Hüseyim Çimşir'den taraftara çağrı! 15.01.2020
Trabzonspor'da çok mutluyum "Trabzonspor'da çok mutluyum" 15.01.2020
Trabzonspor'da kampın 3 yıldızı Trabzonspor'da kampın 3 yıldızı 14.01.2020
Trabzonspor'dan sert açıklama Trabzonspor'dan sert açıklama 14.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Tüm verileri KAP'a bildiriyoruz Ahmet Ağaoğlu: Tüm verileri KAP'a bildiriyoruz 14.01.2020
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları 13.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a sosyal medyadan cevap vereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a sosyal medyadan cevap vereceğiz 13.01.2020
'Fırtına' hücumu daha çok düşünecek 'Fırtına' hücumu daha çok düşünecek 13.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerin isteğiyle talimatlar değişmez Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerin isteğiyle talimatlar değişmez 12.01.2020
Trabzonspor'dan harcama limiti açıklaması Trabzonspor'dan harcama limiti açıklaması 11.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...
Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Herkes Rodriguez'i beklerken...
İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya
Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dev fiyaskoları!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör