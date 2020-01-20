Bilal Başacıkoğlu an meselesi

Trabzonspor Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu transferinde mutlu sona yaklaştı. Bordo mavililer, maddi sorunlar yaşayan Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu ile görüşmelerde sona geldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusuna yarım sezon için 200 bin euro teklif edilirken, gelecek sezondan itibaren 2 yıllık sözleşme önerildi. 2.5 yıllık sözleşmeyi kabul eden Bilal, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. İşte detaylar...