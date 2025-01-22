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Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan şehre geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Danylo Sikan şehre geldi. İşte Sikan'ın ilk sözleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

22 Ocak 2025 | 10:08
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