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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı transfer operasyonuna dair flaş ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

29 Aralık 2024 | 12:41
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