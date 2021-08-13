14 Ağustos 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manolis Siopis'te son durum ne?
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendirdi. Orta sahasına da bir takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip, Alanyaspor'da forma giyen Manolis Siopis'i gündemine aldı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor, Alanyaspor'dan izin alarak oyuncuyla görüşmeye başladı ve ciddi mesafe katedildi. Bu transferin bonservisiyle birlikte olumlu bir şekilde sonuçlandırılması bekleniyor. Transfer bugün geç saatlerde ya da yarın sonuçlanacak." dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
13.08.2021
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