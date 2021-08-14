Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gündemini yorumladı! "Abdullah Avcı'yla ikinci bir Dorukhan hikayesi izleyebiliriz"

A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Spor Gündemi Transfer programında Trabzonspor'un gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beşer, "Dorukhan potansiyel olarak kesinlikle ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu. Birçok problemi sahada çözebilir. Abdullah Avcı'yla ikinci bir Dorukhan hikayesi izleyebiliriz" şeklinde konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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