Trabzonspor'un tesislerinde mescit ve şapel hizmete girdi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Müslüman ve Hristiyan futbolcularının ibadetlerini tesiste rahat yerine getirebilmeleri için daha önce yapımına başlanılan mescit ve şapel (küçük kilise), hizmete girdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

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