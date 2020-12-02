02 Aralık 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'un tesislerinde mescit ve şapel hizmete girdi
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Müslüman ve Hristiyan futbolcularının ibadetlerini tesiste rahat yerine getirebilmeleri için daha önce yapımına başlanılan mescit ve şapel (küçük kilise), hizmete girdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
02.12.2020
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