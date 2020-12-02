Trabzonspor'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor! 3 yıldız...

Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililerde Hüseyin Türkmen, takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak idmanda yer almadı. Fırtına'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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