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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Abdullah Avcı ile birlikte farklı bir kimliğe büründük

Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği ödül törenine katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birçok konuya açıklık getirdi. Ağaoğlu, "Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte farklı bir kimliğe büründü" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri
03.12.2020
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