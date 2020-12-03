03 Aralık 2020, Perşembe
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Abdullah Avcı ile birlikte farklı bir kimliğe büründük
Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği ödül törenine katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birçok konuya açıklık getirdi. Ağaoğlu, "Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte farklı bir kimliğe büründü" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri
03.12.2020
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