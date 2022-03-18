Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'ı bu sözlerle övdü! "Modern bir stoper"
Takvim Gazetesi Yazarı Ulaş Özdemir A Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un 19 yaşındaki savunmacısı Ahmetcan Kaplan hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Özdemir, "Stoper tandeminde eski klasik kesici stoperler aranmıyor. Artık ayakları, pozisyon bilgisi ve oyun aklı iyi olan stoperler kullanılıyor. Geriden oyun kurma anlamında Ahmetcan, yükselen performansıyla beraber modern bir stoperin bütün özelliklerini taşıyor" dedi.
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