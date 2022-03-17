TRABZONSPOR HABERLERİ - Hamdi Aslan: Djaniny çok özel bir futbolcu
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'da gözler Rizespor maçına çevrildi. Bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'da Djaniny performansıyla göz dolduruyor. Gerçekten Trabzonspor için çok özel bir futbolcu." ifadelerinde bulundu.
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