TRABZONSPOR HABERLERİ - Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıkladı! Trabzonspor maçı erteleniyor mu?
Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Rize'de başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle maç ertelenebilir. Rizespor Başkanı Tahir Kıran, A Spor canlı yayınına bağlandı. Kıran, "Hakem çıkıp bakacak sahanın durumuna ama maç yarına ertelenebilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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