Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatan Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, bordo-mavili taraftarları mest etmeye devam ediyor. Bordo-mavili kulübe geldiği günden beri sempatik tavırları ve yardım severliği ile ön plana çıkan yıldız oyuncu, Türk Ulusu için büyük bir öneme sahip olan istiklal Marşı'nı çalarak mest etti.
Kendisine ait sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'yla ilgili olarak paylaşımda bulunan Onazi şu ifadeleri kullandı:
"Bugün sizlerle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada yaşadığım ve Trabzonspor formasını giydiğim için onur duyuyorum. Bugün için de takımıma bol şans diliyorum. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor."
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