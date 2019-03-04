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Kasımpaşa - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
04.03.2019

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