Fırtına Kasımpaşa deplasmanında

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda bir hedefi daha aşmak istiyor.

Bordo mavili ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, Pereira, Kamil Ahmet ve Onazı takımdaki yerlerini alamayacak.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında İstanbul'da 450 günlük galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. en son 9 aralık 2017 tarihinde İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında son galibiyetini elde eden karadeniz ekibi, daha sonra 3 puana hasret kaldı. Trabzonspor, Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'da oynadığı 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde çıktığı son 6 maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa ise Trabzonspor'u mağlup ederek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. lacivert beyazlı ekipte cezalı Strahil Popov ve Fode Koita, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.



Josue Sa ve Heintz'ın ise sakatlığı bulunuyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini Bülent Yıldırım yönetecek.