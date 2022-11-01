Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’e için flaş sözler: Avrupa’ya satılabilecek oyunculardan bir tanesi
Trabzonspor, altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Abdülkadir Ömür’ün Avrupa’ya satılabilecek bir oyuncu olduğunu söyledi. İşte o sözler…
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