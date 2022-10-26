Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Hakemler sahadaki maçı yönetin. Trabzonspor lehine ve aleyhine 10'larca çalınan çalınmayan düdük var. Aynı şekilde rakiplerimizin de lehine ve aleyhine çalınmayan düdükler var. Biz bunları hakem hatası olarak değerlendiriyoruz." dedi.
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