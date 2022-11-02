Trabzonspor’da Abdullah Avcı ve Trezeguet Ferencvaros maçı öncesi açıklamalarda bulundu!
UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve Trezeguet açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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