Trabzonspor'dan teknik heyete takviye

Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için Chelsea'de görev yapan 48 yaşındaki Dddie Newton ile anlaşmaya vardı. ​Bordo mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "yardımcı antrenörlük görevi için yabancı bir teknik adam düşünüyoruz" açıklamasının ardından çalışmalara hız verilirken Chelsea'de görev yapan Eddie Newton ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. 48 yaşındaki İngiliz teknik adamın perşembe günü Trabzon'a gelerek bordo mavili yönetimle son bir görüşme yapması bekleniyor. Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından Newton'un teknik ekipte Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacak.