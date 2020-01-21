Bilal Başacıkoğlu an meselesi

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu transferini bitiriyor. Bordo mavililer , maddi sorunlar yaşayan HES Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu ile görüşmelerde sona geldi.

24 yaşındaki kanat oyuncusuna yarım sezon için 200 bin Euro teklif edilirken, gelecek sezondan itibaren 2 yıllık sözleşme önerildi.

2.5 yıllık sözleşmeyi kabul eden Bilal, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.

Hollanda doğumlu gurbetçi oyuncu 1.5 yıllık Kayserispor macerasında 37 maça çıkıp 3 gol 3 asist kaydetti.