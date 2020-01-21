21 Ocak 2020, Salı
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Bilal Başacıkoğlu an meselesi
Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu transferini bitiriyor. Bordo mavililer , maddi sorunlar yaşayan HES Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu ile görüşmelerde sona geldi.
21.01.2020
24 yaşındaki kanat oyuncusuna yarım sezon için 200 bin Euro teklif edilirken, gelecek sezondan itibaren 2 yıllık sözleşme önerildi.
2.5 yıllık sözleşmeyi kabul eden Bilal, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.
Hollanda doğumlu gurbetçi oyuncu 1.5 yıllık Kayserispor macerasında 37 maça çıkıp 3 gol 3 asist kaydetti.
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