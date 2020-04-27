Trabzonspor'dan Mustafa Kapı'ya teklif
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için devreye girdi.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 30 haziran'da sona erecek. Menajeri aracılığıyla Avrupa'dan bazı takımlarla görüştüğü ifade edilen kapı'nın anlaşamaması durumunda Trabzonspor ile masaya oturması bekleniyor.
Merkez orta saha olarak görev yapan kapı, on numara ve ortanın sağında da oynayabiliyor.
Alt kategorilerde 46 kez milli formayı giyen kapı, ay-yıldız adına 3 gol kaydetti. 2002 doğumlu yetenekli oyuncu, orta sahada yüksek tekniği ve oyun kurmadaki becerisi ile tanınıyor.
Geçtiğimiz sezon 23 aralık 2018'de Sivasspor ile oynanan maçta 90+5'te oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı.
- Trabzonspor'dan Mustafa Kapı'ya teklif
- İspanya'dan Galatasaray için transfer iddiası
- Emre Belözoğlu: Allah'ın bahşettiği en kıymetli aydayız
- Transfer piyasası değişecek
- Edin Visca Fenerbahçe'yi istiyor
- Luis Nani: Fenerbahçe'de Los Galacticos gibiydik
- Ahmet Nur Çebi: Sorunlar 2016'da başladı
- Luis Nani: Fenerbahçe'de Los Galacticos gibiydik
- Ahmet Nur Çebi: Sorunlar 2016'da başladı
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...