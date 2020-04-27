27 Nisan 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi
Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arada evlerinde karantinaya giren Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta hünerlerini sergilerken oyunculara başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Abdülkadir Ömür'ün davetini geri çevirmeyen Ağaoğlu, mutfağa girerek kuru fasulye ve pilav hazırladı.
27.04.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Trabzonspor'dan Mustafa Kapı'ya teklif
- İspanya'dan Galatasaray için transfer iddiası
- Emre Belözoğlu: Allah'ın bahşettiği en kıymetli aydayız
- Transfer piyasası değişecek
- Edin Visca Fenerbahçe'yi istiyor
- Luis Nani: Fenerbahçe'de Los Galacticos gibiydik
- Ahmet Nur Çebi: Sorunlar 2016'da başladı
- Luis Nani: Fenerbahçe'de Los Galacticos gibiydik
- Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını duyurdu
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...