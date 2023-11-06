Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş Abdullah Avcı paylaşımı!
Trabzonspor Kulübü resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı Yapılan paylaşımda Fenerbahçe maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın soyunma odasında yer alan görüntülerinden kısa bir kesit yayınladı. Videoda tecrübeli teknik adamın, "Kameraları kapatın" dediği görülüyor. | Trabzonspor haberleri
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