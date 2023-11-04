Erman Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü yorumladı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bordo-mavililerin Onuachu ile bulduğu ve sonrasında iptal edilen golünü yorumladı. İşte Toroğlu'nun sözleri...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü yorumladı! 04 Kasım 2023 | 12:00
01:04
"Tek başına savaşıyor!" 04 Kasım 2023 | 12:00
00:43
Trabzonspor formalı çocuğa biber gazı ile saldırdı 01 Kasım 2023 | 12:00
02:18
Toroğlu Trabzonspor'un sayılmayan golünü yorumladı! 30 Ekim 2023 | 12:00
01:21
Toroğlu açıkladı! Trabzonspor'un golünden önce faul var mı? 23 Ekim 2023 | 12:00
00:55
Erman Toroğlu'dan flaş Trabzonspor yorumu! 23 Ekim 2023 | 12:00
03:50
Ertuğrul Doğan: Bakasetas'a teklif yaptık kabul etmedi 19 Ekim 2023 | 12:00
01:29
Bjelica ile yollar neden ayrıldı? 19 Ekim 2023 | 12:00