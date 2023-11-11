Trabzonspor'un yıldız ismi Paul Onuachu'ya övgü dolu sözler!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede bordo-mavili ekibin yıldız ismi Paul Onuachu, takımının 2 golünü de kaydetti. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, golcü ismi değerlendirdi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
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