31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Trabzonspor'da stoper arayışı

Trabzonspor'da stoper arayışı devam ediyor. Gündemdeki isimler Malang Sarr, Ethan Ampadu ve Vitor Hugo...
31.08.2020
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