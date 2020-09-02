02 Eylül 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'un limit planı

Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor'da, belirlenen harcama limitine neredeyse ulaşıldı. Bordo-mavililer Guilherme, Hosseini ve Da Costa ile yollarını ayırarak ek bütçe oluşturmayı hedefliyor.
02.09.2020
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