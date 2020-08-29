Eddie Newton: İyi bir iş ortaya çıkardık
İyi bir hazırlık maçı oynadıklarını belirten Newton, "Özellikle genç arkadaşlarımız ve diğer futbolcularımız için iyi bir antrenman oldu. Onları görme fırsatı bulduk, genç arkadaşlarımızdan yararlanma fırsatı ve onlardan ne şekilde yararlanacağımızı görme şansımız oldu. Bazı arkadaşlarımız kendi pozisyonlarında bazı arkadaşlarımız ise takıma yardımcı olmak için normalde oynadıklarından daha farklı yerlerde oynadılar. Genel olarak baktığımızda iyi bir iş ortaya çıkarttığımızı, zaman zaman iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki ilk hazırlık maçımız bu. Hafta boyunca bir sonraki hazırlık maçımıza hazırlanacağız. Üzerinde çalışmamız gereken, daha iyi olması gereken konular var. Bunları da hafta arkadaşlarımızla konuşup değerlendireceğiz" dedi.
Yeni transferler için de görüşlerini aktaran teknik adam, "Çoğunluğu gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. İyi bir mücadele sergilediler. Gösterdikleri performanstan memnunum. Tabii ki bazı arkadaşlarımız için kolay olmayacak, belirli bir adaptasyon süreci geçirecekler. Bir ülkeden başka bir ülkeye gelip gerçek performansınızı ortaya koyabilmeniz için belirli bir süre gerekiyor, adaptasyon süreci gerekiyor. Ben takıma adapte olduklarında çok daha iyi performans sergileyeceklerinden eminim" ifadelerini kullandı.
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