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Türkiye 1-4 İtalya | MAÇ ÖZETİ
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Türkiye 1-4 İtalya | MAÇ ÖZETİ

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İşte maçın özeti...

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