A Milli Takımımızın golü iptal edildi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta maçında A Milli Takımımız ile İtalya karşı karşıya geldi. Maçın 57. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile bulduğumuz 2. gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon...