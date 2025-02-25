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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler! "Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyor. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

25 Şubat 2025 | 14:33
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