11 Ağustos 2020, Salı

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Trabzonspor'da hedef sol bek

Trabzonspor sol bek transferi için Danimarka ekibi Aarhus'ta forma giyen Nielsen için görüşmelere başladı.
11.08.2020
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