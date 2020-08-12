12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Trabzonspor Marlon'u resmen açıkladı

Trabzonspor Brezilyalı futbolcu Marlon'u resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüpteki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
12.08.2020
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