Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferlere dair açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün başkanı Anthony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Anastasios Bakasetas'la ilgili konuştu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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