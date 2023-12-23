Erman Toroğlu'dan Trabzonspor'un yıldızına eleştiri! "Ses var görüntü yok"
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bordo-mavili ekibin yıldız ismini eleştirdi. Toroğlu o isim için, "Ses var ama görüntü yok." dedi. | Trabzonspor haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! "Ses var görüntü yok" 23 Aralık 2023 | 12:00
06:43
Doğan o anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum... 19 Aralık 2023 | 12:00
06:20
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! 19 Aralık 2023 | 12:00
01:23
Fırtına'nın deplasman başarısı! Avcı'dan sonra... 12 Aralık 2023 | 12:00
01:56
Toroğlu'dan Onuachu'ya büyük övgü! 10 Aralık 2023 | 12:00
02:27
Visca: Önemli bir galibiyet aldık 10 Aralık 2023 | 12:00
02:35
"Ana hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak!" 10 Aralık 2023 | 12:00
01:48
Toroğlu'dan büyük övgü! "Türkiye'de böylesi yok" 10 Aralık 2023 | 12:00