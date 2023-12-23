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Erman Toroğlu'dan Trabzonspor'un yıldızına eleştiri! "Ses var görüntü yok"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bordo-mavili ekibin yıldız ismini eleştirdi. Toroğlu o isim için, "Ses var ama görüntü yok." dedi. | Trabzonspor haberleri

23 Aralık 2023 | 20:05
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