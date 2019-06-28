28 Haziran 2019, Cuma

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Trabzonspor'a bir genç daha

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 5. transferini gerçekleştirdi. Bordo mavili ekip, Pendikspor'un genç futbolcusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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