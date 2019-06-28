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İlk borç yapılandırması Trabzonspor'dan | Video haber

Trabzonspor, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yıl anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Ana Haber programına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.
28.06.2019

Trabzonspor, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yıl anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı.

İşte Bordo Mavili ekipten yapılan açıklama:
Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla

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