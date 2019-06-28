28 Haziran 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bordo mavili ekip, Avusturya'nın LASK Linz ekibinden Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, LASK kulübüne fesih bedeli olarak 200 bin euro ödeyecek. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki orta sahaya her sezon için 1 milyon 200 bin TL, opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise son seson için 1 milyon 320 bin TL garanti ücret ödenecek.
28.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Ryan Babel ve Adem Büyük kontrolden geçti
- Beşiktaş'tan Kagawa'ya markaj
- F.Bahçe'de Gomis sesleri! Görüşme gerçekleşti...
- Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi
- Rıza Çalımbay: "Transfer listemizde ilk sırada Alper Potuk var"
- Rıza Çalımbay: "Transfer listemizde ilk sırada Alper Potuk var"
- Arda Turan ile Burak Yılmaz Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel'e karşı
- Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi
- Sparta Prag'tan Tetteh açıklaması
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"