Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bordo mavili ekip, Avusturya'nın LASK Linz ekibinden Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, LASK kulübüne fesih bedeli olarak 200 bin euro ödeyecek. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki orta sahaya her sezon için 1 milyon 200 bin TL, opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise son seson için 1 milyon 320 bin TL garanti ücret ödenecek.