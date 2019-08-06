06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'ya bu video ile veda etti

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı: “Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır...” Yolun açık olsun hayallerinin peşinden koşan çocuk!
06.08.2019

Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'yı böyle karşıladı Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'yı böyle karşıladı 06.08.2019
Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı 06.08.2019
Yusuf Yazıcı Fransa'ya gitti Yusuf Yazıcı Fransa'ya gitti 05.08.2019
Ahmet Ağaoğlu: Hikaye yarım kaldı Ahmet Ağaoğlu: Hikaye yarım kaldı 05.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Yusuf Yazıcı Fransa'ya böyle uğurlandı Yusuf Yazıcı Fransa'ya böyle uğurlandı 05.08.2019
Trabzonspor Sörloth ile imzaladı Trabzonspor Sörloth ile imzaladı 05.08.2019
Yusuf Yazıcı Lille'de Yusuf Yazıcı Lille'de 05.08.2019
Ahmet Ağaoğlu: Obi Mikel transferi kolay olmadı Ahmet Ağaoğlu: "Obi Mikel transferi kolay olmadı" 04.08.2019
Yusuf Yazıcı Lille'de Yusuf Yazıcı Lille'de 04.08.2019
Trabzonspor 52 yaşında Trabzonspor 52 yaşında 03.08.2019
İşte Trabzonspor'un yeni marşı! İşte Trabzonspor'un yeni marşı! 02.08.2019
Trabzonspor golcüsünü buldu: Alexander Sörloth Trabzonspor golcüsünü buldu: Alexander Sörloth 02.08.2019
Mehmet Yiğit Alp: Bu gerçeği kimse değiştiremez Mehmet Yiğit Alp: "Bu gerçeği kimse değiştiremez" 02.08.2019
Ahmet Ağaoğlu, Lille'in teklifini açıkladı Ahmet Ağaoğlu, Lille'in teklifini açıkladı 02.08.2019
Trabzonspor Sturridge'den haber bekliyor Trabzonspor Sturridge'den haber bekliyor 01.08.2019
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi 01.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu hazır! İşte 5 transferin ardından oluşacak ilk 11
Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!
Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor
Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!
Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör